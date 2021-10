Australië weert buitenlandse toeristen zeker tot 2022

Groot olielek door gesprongen pijplei­ding bij kust Californië, burgemees­ter spreekt van 'ecologi­sche ramp’

4 oktober Door een lekkage van ruwe olie bij een booreiland in de Stille Oceaan is er bij de Amerikaanse kuststad Huntington Beach een olievlek ontstaan met een oppervlakte van 34 vierkante kilometer, of ook zo'n 6.800 voetbalvelden. Intussen is bevestigd dat het olielek veroorzaakt is door een breuk in een pijpleiding, die leiding is afgesloten. De schade is evenwel groot.