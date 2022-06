Australië vernoemt eilandje in Canberra naar de Queen ter ere van jubileum

Volwassenere relatie

Eerder deze week benadrukte de premier dat de relatie tussen Australië en de monarchie volwassener is geworden. Met die uitspraak werd het debat aangewakkerd over de vraag of Australië een republiek moet worden. Die discussie kreeg dinsdag een nieuwe dimensie toen Albanese binnen zijn ministerie de eerste “assistent-minister voor de republiek” van het land benoemde.

Republiek versus Commonwealth

Het debat over de vraag of de natie een republiek moet worden, wordt al tientallen jaren gevoerd in Australië. De eilandstaat werd in 1788 door de Britten gekoloniseerd en is nog steeds een belangrijk lid van de Commonwealth (Gemenebest). De koningin is het formele staatshoofd van Australië. In 1999 stemde in een nationaal referendum over deze kwestie een meerderheid van 55 procent voor handhaving van de huidige status van Australië.