Australië verlaagt terreurdreiging voor het eerst sinds 2014

Geheime minister­pos­ten oud-pre­mier Australië “schaadden vertrouwen in overheid”

Dat de voormalige Australische premier Scott Morrison er in het geheim verschillende ministerposten op nahield, was “ongekend, onnodig en onvergeeflijk”. En dat er door de Australische regering geen stappen werden gezet toen zijn benoemingen aan het licht kwamen, “schaadde het vertrouwen in de overheid”, staat in een vandaag verschenen rapport.

25 november