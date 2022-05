Australië verhoogt rente voor het eerst in ruim tien jaar

1 mei loopt uit de hand in Frankrijk: rellen breken uit wanneer Fransen op straat komen tegen beleid van onlangs herkozen Macron

Duizenden Fransen zijn op de Dag van de Arbeid op straat gegaan om te demonstreren tegen het beleid van de onlangs herkozen president Emmanuel Macron. De meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar op sommige plaatsen zoals in Parijs, ontstonden er rellen. Vuilnisbakken werden in brand gestoken, ze plunderden een McDonald’s en gooiden ruiten van winkels in. De politie zette enkele keren traangas in.

1 mei