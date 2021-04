“Australië steekt 480 miljoen euro in verbeteren militaire bases”

“In samenwerking met de Verenigde Staten, onze bondgenoten en de Indo-Pacifische buren, zullen we de belangen van Australië blijven behartigen door te investeren in het Australische leger”, zei premier Scott Morrison in het bericht. De Australische minister van Binnenlandse Zaken Mike Pezzullo waarschuwde dinsdag nog dat de “oorlogstrommels” roffelen te midden van oplopende spanningen in de regio. “Laten we onophoudelijk blijven zoeken naar de kans op vrede, terwijl we ons opnieuw schrap zetten voor de vloek van oorlog”, aldus de minister toen in een boodschap aan zijn personeel.