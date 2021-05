Australië sluit ambassade in Afghanistan nu Amerikaanse troepen zich terugtrekken

Geweld in Afghanis­tan laait opnieuw op na driedaagse wapenstil­stand

16 mei Na het einde van een driedaagse wapenstilstand is zondag weer gevochten in Afghanistan. De autoriteiten meldden dat het regeringsleger en de taliban strijd leverden bij Lashkar Gah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand. Het bestuur van Helmand meldde dat 21 strijders van de taliban zijn gedood. Over mogelijke slachtoffers bij het leger repte het bestuur niet.De aanslag op een moskee in de hoofdstad Kaboel afgelopen vrijdag werd dan weer opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat meldt SITE Intelligence Group, die de terroristische websites in het oog houdt.