Australië schikt Franse duikbootdeal voor 555 miljoen euro

Australië had in 2016 afspraken gemaakt over de aankoop van de duikboten. Het land klaagde later over vertragingen en kostenoverschrijdingen. De Australiërs trokken zich terug uit het project na geheime onderhandelingen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De drie landen sloten een nieuw samenwerkingsverband dat de aankoop van de Franse onderzeeboten overbodig maakte.