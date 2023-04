Australië reorganiseert defensie-uitgaven om dreiging van China het hoofd te bieden

Nadat een onderzoek is gebleken dat Australië slecht toegerust is om bij een conflict in de regio zichzelf te verdedigen, heeft het land een herziening van zijn defensie-uitgaven bekendgemaakt. Daarbij ligt de nadruk op het afschrikken van tegenstanders, nog voor ze het grondgebied kunnen bereiken. Het rapport rechtvaardigt die verschuiving door de militaire opbouw van China, die het “de grootste en de meest ambitieuze van alle landen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog” noemt en die “plaatsvindt zonder transparantie of geruststelling van de Indo-Pacifische regio over de strategische bedoelingen van China”, citeert de Britse omroep BBC maandag.

De Australische premier Anthony Albanese had de opdracht gegeven te onderzoeken of het land beschikte over de “noodzakelijke defensiecapaciteit, -houding en -paraatheid om Australië het best te verdedigen”. Het zogenaamde ‘Defence Strategic Review’ van de Australische defensie beveelt hervormingen aan in de manier waarop defensie wordt gestructureerd en uitgevoerd. Het onderzoek schuift zes prioriteiten naar voren.

Het gaat onder meer AUKUS, het militaire bondgenootschap met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarmee nucleair aangedreven, conventioneel bewapende onderzeeërs ontwikkeld worden. Een tweede prioriteit is het opdrijven van de aanvalscapaciteit op lange afstand. Het gaat dan om de aankoop van precieaanvalsraketten met een bereik groter dan 500 kilometer, schrijft de BBC, en de productie van munitie in eigen land. Australië zal ook trachten zijn netwerk van basissen in het noorden van het land te versterken en zijn samenwerking op het vlak van defensie met buurlanden, voornamelijk in de Stille Oceaan, te verbeteren.

“Vrede, veiligheid en welvarendheid”

“Vandaag herdefiniëren we de missie van de Australian Defence Force (de militaire organisatie van Australië en bestaat uit het leger, de luchtmacht en de marine, red.) voor het eerst in 35 jaar”, zei vicepremier en minister van Defensie Richard Marles. Dat moet “vrede, veiligheid en welvarendheid” in de regio in stand houden.

“Er moeten veel moeilijke beslissingen worden gemaakt, maar we doen dat in het belang van onze defensiemacht en onze Defence Force en onze natie”, zei hij. “Deze hervormingen zullen de rompslomp verminderen en defensie een betere partner van de industrie laten worden, wat zal helpen om de capaciteit te leveren die de Australian Defence Force nodig heeft, wanneer ze dat nodig heeft.”

