Australië neemt 1 miljoen Pfizer-vaccins over van Polen om opflakkerende epidemie te beheersen

Sydney verstrengt lockdown na recordaan­tal van 466 nieuwe coronabe­smet­tin­gen: bewoners mogen nog 5 kilometer rond hun huis buitenko­men

14 augustus In de Australische staat New South Wales is vandaag een recordaantal van 466 coronabesmettingen geregistreerd. De meeste infecties deden zich voor in Sydney. Staatspremier Gladys Berejiklian kondigde een verdere verstrenging van de lockdown aan. Zo mogen mensen in Sydney en omgeving vanaf maandag slechts uitstapjes maken in een cirkel van 5 kilometer rond hun huis, eerder was dat nog 10 kilometer.