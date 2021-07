Australië meldt eerste coronadode van het jaar

Dode en 18 gewonden bij bosbranden in Rusland

1:49 In Rusland zijn bij bosbranden in de regio Tsjeljabinsk in de Oeral een dode en achttien gewonden gevallen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Ria Novosti zaterdag onder aanhaling van de plaatselijke autoriteiten. Het vuur bereikte verschillende dorpen en tientallen huizen gingen in vlammen op. Zo'n 180 mensen moesten in veiligheid worden gebracht. Tegen de avond waren naar verluidt alle branden van meer dan 20 hectare onder controle.