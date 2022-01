Australië maakt Aboriginalvlag vrij voor publiek gebruik

Griep rukt op in Noorwegen en Zweden maar nog niet bij ons: "Hoe langer we het kunnen uitstellen voorbij omikron­golf hoe beter”

De griep is aan een opmars begonnen in enkele Europese landen. In Noorwegen en Zweden is het virus al “wijdverspreid”, zo staat te lezen in het wekelijkse grieprapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

