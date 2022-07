Australië in de ban van mysterieuze dood van 16 koala's

Microplas­tics ontdekt in vlees, melk en bloed van boerderij­die­ren

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) vonden verontreiniging met microplastics in driekwart van de geteste vlees- en melkproducten. Ze werden ook aangetroffen in elk getest monster van dierlijk korrelvoeder, wat wijst op een mogelijk belangrijke besmettingsroute. De voedingsproducten waren ook verpakt in plastic, wat een andere mogelijke route is.

8 juli