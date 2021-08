Australië haalt laatste soldaten uit Afghanistan

Robin Ramaekers: “De vraag is nu hoe de Amerikanen op de aanslag zullen reageren”

26 augustus “Het is afwachten hoe de Verenigde Staten zullen reageren op de explosie aan de luchthaven van Kaboel.” Dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramaekers over de aanslag aan de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Daarbij zijn al zeker dertien doden gevallen, maar de kans is groot dat het aantal veel hoger is. “Bronnen ter plaatse zeggen mij dat er zeker honderd mensen gesneuveld zijn”, vertelt Ramaekers.