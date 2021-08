Australië gaat "gestolen generatie” Aboriginals vergoeden

Nettover­lies van 2,3 miljard euro voor Roun­dup-producent Bayer

10:54 Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft in het tweede kwartaal niet minder dan 2,3 miljard euro nettoverlies geleden. Het bedrijf staat onder grote druk door verschillende juridische procedures in de Verenigde Staten rond glyfosaat, meldt het in een communiqué.