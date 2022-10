Australië erkent Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël

Meer dan honderd Oekraïense vrouwen vrijgela­ten bij nieuwe gevangenen­ruil met Rusland

Bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland zijn in totaal 108 Oekraïense vrouwen, in de eerste plaats militairen, vrijgelaten. Dat heeft een adviseur van de Oekraïense president maandag meegedeeld. Er werden in ruil ook 110 Russische gevangenen vrijgelaten door Kiev.

17 oktober