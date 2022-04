Australië en India ondertekenen handelsovereenkomst na meer dan tien jaar onderhandelen

Oekraïens leger neemt steeds meer gebieden uit handen van Russen: “Elf dorpen in Cherson heroverd”

Het sterke verzet van Oekraïne tegen Rusland lijkt na vijf weken zijn vruchten af te werpen. Zo zouden de Russen steeds meer veroverde gebieden in het land verliezen. Oekraïense militairen kondigden eerder vandaag aan dat ze de afgelopen dagen elf dorpen in de zuidelijke regio Cherson hebben heroverd. Hoewel het Russische leger beweert de volledige regio nog in handen te hebben, wordt er steeds meer bericht over de inschattingsfouten en strategische blunders waarmee de Russen te kampen hebben.

1 april