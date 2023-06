Australië blokkeert bouw nieuwe Russische ambassade bij parlement

De ambassade van Rusland heeft eerder verklaard dat het vastbesloten is de bouw te voltooien, ondanks de Australische bezwaren. Albanese verwacht dan ook enig tegengas van Russische diplomaten in Australië, maar maakt zich er geen zorgen over. “Rusland verkeert niet in een positie om te praten over internationaal recht, dat het zo schaamteloos heeft geschonden met de invasie in Oekraïne.”