Austalische lockdownmaatregelen gaan steeds verder: Sydney zet leger in om inwoners thuis te houden

In de Australische miljoenenstad Sydney is het leger ingezet om te controleren of inwoners de lockdown wel respecteren. Ongewapende militairen zullen samen met de politie patrouilleren in de straten van bepaalde wijken waar het coronavirus aan een opmars bezig is. In de naburige deelstaat Queensland is de lockdown in het zuidelijke gedeelte van de staat verlengd nadat er dertien nieuwe plaatselijke besmettingen met het coronavirus werden geregistreerd. De lockdown is verlengd tot zondagmiddag, zo maakten de gezondheidsautoriteiten bekend.