Auschwitz-museum restaureert 8.000 schoenen van vermoorde kinderen

Consterna­tie over ijskarre­tje buiten Auschwitz: “Hoe is het toch mogelijk?”

Na de commotie over ongepaste selfies bij Auschwitz, is er nu ophef ontstaan over een ijskarretje in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp in Polen. Op een slordige 200 meter van de beruchte toegangspoort van het nazivernietigingskamp, dacht iemand: dít is een goed plekje voor een ijskar. De beheerders van het kamp geloven hun ogen niet. Maar ze kunnen zelf niets doen.