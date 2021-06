Aung San Suu Kyi verschijnt maandag voor de rechter

14 nieuwe getuigen gehoord in zaak overleden model Ivana Smit

12 juni In het onderzoek naar de dood van het Nederlandse model Ivana Smit uit Peer (Limburg) zijn veertien nieuwe getuigen gehoord. Dat schrijft de advocaat van de familie, Sébas Diekstra, op Twitter. In de zaak zijn nu in totaal 71 getuigen gehoord.