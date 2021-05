Aung San Suu Kyi verschijnt binnenkort weer in het openbaar

Sinds de staatsgreep was Suu Kyi niet meer in het openbaar verschenen. De rechtbankzittingen woonde ze tot dusver bij via videoverbindingen, en met haar advocaten had ze nog geen rechtstreeks contact. De junta riep veiligheidsredenen in om een privégesprek tussen Suu Kyi en haar advocaten te weigeren. Maandag wordt ze in de rechtbank in hoofdstad Naypyidaw verwacht.