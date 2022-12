“Atoomenergieagentschap stuurt missies naar alle Oekraïense kerncentrales”

Parket voert nieuwe huiszoekin­gen uit in corruptie­zaak Europees Parlement

Het federaal parket heeft in het Europees Parlement nieuwe huiszoekingen verricht in het onderzoek naar het corruptieschandaal waarbij wordt vermoed dat de Golfstaat Qatar, aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden. Bij de huiszoeking zijn maandag de informaticamiddelen van 10 parlementaire medewerkers in beslag genomen, aldus het parket.

12 december