Atoomenergieagentschap onderweg naar kerncentrale van Zaporizja na beschietingen: "Veiligheid van centrale beschermen”

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is maandagmorgen vertrokken naar de nucleaire site in de Oekraïense stad Zaporizja. Dat heeft Rafael Grossi, de directeur-generaal van de nucleaire waakhond van de VN, maandag medegedeeld.

“De dag is aangebroken. De IAEA-missie naar Zaporizja is nu onderweg. We moeten de veiligheid van de grootste kerncentrale van Oekraïne en Europa beschermen”, meldt Grossi op Twitter. De missie zal later deze week in Zaporizja aankomen, zo meldt hij nog.

Al maanden wordt gesproken over de inzet van IAEA-experten. Zij kregen tot dusver weliswaar niet de nodige veiligheidsgaranties. Ook raakten de verschillende partijen het niet eens over de modaliteiten van zo’n missie. Het team heeft verschillende opdrachten, aldus het IAEA. Ze zullen fysieke schade aan de site vaststellen, de werkzaamheid van veiligheids- en beveiligingssystemen bepalen, de omstandigheden voor het personeel evalueren en dringende handelingen stellen, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vorige week woensdag werd de kerncentrale losgekoppeld van het elektriciteitsnet. “De laatste transmissielijn die de kerncentrale verbindt met het Oekraïense energiesysteem is twee keer onderbroken. Drie andere transmissielijnen waren eerder beschadigd door Russische beschietingen”, zo meldde uitbater Energoatom. De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa en levert volgens Energoatom energie voor 4 miljoen huishoudens. Zonder de kerncentrale zou er een groot energietekort zijn, maar gelukkig kon de centrale twee dagen later weer op het net worden aangesloten.

Eind vorige week waarschuwde Energoatom dan weer voor nucleaire risico’s nadat de kerncentrale van Zaporizja opnieuw onder vuur werd genomen. “Er zijn opnieuw aanvallen geweest. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de schade die de infrastructuur opgelopen heeft. De constante bombardementen verhogen het risico op een waterstoflek. Radioactieve substanties kunnen rondspatten en het brandgevaar is groot”, klonk het.

Volgens Energoatom wordt het Oekraïense personeel ook onder druk gezet om niets naar buiten te brengen over “alle misdaden die al in de kerncentrale gepleegd werden”. De zenuwen staan al weken strak gespannen, zeker nu de inspectie van IAEA er komt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De kerncentrale van Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, is sinds maart in handen van Rusland. Beide landen beschuldigen elkaar van beschietingen op de centrale. Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar van een kernramp te verkleinen.

Bekijk ook: