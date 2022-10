Atoomagentschap bezoekt Oekraïense sites na verklaringen rond "vuile bom"

Poetin behoudt vijandige toon tijdens speech over oorlog: “Het Westen speelt een gevaarlijk spelletje”

Russisch president Vladimir Poetin heeft zijn jaarlijkse speech gegeven in de Valdai Club in Moskou, een denktank die nauwe banden met het staatshoofd heeft. Tijdens zijn toespraak trok het staatshoofd de vijandige lijn door. Poetin sprak onder meer over de oorlog in Oekraïne, maar ook over Taiwan en de globale voedselsituatie. Daarnaast sprak hij – zoals verwacht – harde taal ten opzichte van het Westen. “Wie wind zaait, zal storm oogsten”, aldus Poetin.

27 oktober