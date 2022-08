Athene meldt 1.500 migranten op één dag te hebben tegengehouden

Migranten en vluchtelin­gen hebben volgens WHO minder toegang tot gezond­heids­zorg

Miljoenen vluchtelingen en migranten in kwetsbare situaties zijn in minder goede gezondheid dan de inwoners van de gastlanden waarin ze passeren of verblijven en hebben ook minder toegang tot het gezondheidssysteem. Dat blijkt uit het eerste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheid van vluchtelingen en migranten. Overheden moeten zich dan ook extra inspannen om de nieuwkomers te voorzien van de nodige zorg die aansluit bij hun behoeften, klinkt het woensdag.

