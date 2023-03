Aten Chinezen KFC in Rusland? Beelden tonen gigantische levering bij hotel waar Xi Jinping verbleef tijdens bezoek aan Poetin

KIJK. Man wordt aangeval­len met honkbal­knup­pel na uit de hand gelopen burenruzie over parkeer­plek

Twee mensen slaan een man in elkaar in het midden van een weg in New York. Op bovenstaande beelden is te zien hoe de man een mes voor het gezicht van het bebloede slachtoffer zwaait. Het weerloze slachtoffer wordt geslagen met een knuppel en krijgt maar liefst vijf messteken toegediend.