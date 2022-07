Astronauten nemen nieuwe module van Chinees ruimtestation in gebruik

Opnieuw defecte Thalys tussen Parijs en Rijsel: 300 reizigers kunnen na meer dan drie uur overstap­pen op andere trein

Door een technisch probleem is omstreeks 17 uur een Thalys stilgevallen in het Franse departement La Somme. Zo'n 300 reizigers zaten vast op een snikhete trein zonder airco. Het is al het tweede gelijkaardige incident op een week tijd.

24 juli