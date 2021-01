AstraZeneca meldt vertraging in levering vaccins aan EU “door probleem in Belgische fabriek”

De eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Dat heeft AstraZeneca laten weten. De vertraging komt volgens de farmaceut door een “productieprobleem in een Belgische fabriek”, zo vernam Reuters.

“AstraZeneca zal aanvankelijk kleinere hoeveelheden van zijn vaccin van het coronavirus aan de Europese Unie leveren dan oorspronkelijk gepland”, zei een woordvoerster van het farmaceutische bedrijf. Dat is te wijten aan een lagere productie in een vestiging “binnen onze Europese leveringsketen”, klonk het. Maar er zijn geen plannen om leveringen te vertragen, voegde ze eraan toe.

AstraZeneca ging in haar communicatie niet dieper in op welke vestiging in welk land het ging, maar volgens Reuters komt het door productieproblemen in een fabriek in België gerund door partner Novasep. De farmaceut zou dat tijdens een meeting aan EU-functionarissen hebben verteld.

Novasep produceert in ons land het coronavaccin voor AstraZeneca en is gelegen in Seneffe, in de Waalse provincie Henegouwen. Het bedrijf was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Om welke hoeveelheden het juist gaat, is nog niet geweten. Volgens een hoge EU-functionaris gaat AstraZeneca 31 miljoen dosissen afleveren in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 60 procent minder dan de bedoeling was. Over de gevolgen voor de 80 miljoen doses die voor het tweede kwartaal zijn besteld, zou het Brits-Zweedse farmabedrijf nog geen duidelijkheid kunnen geven.

België bestelde 7,5 miljoen doses

De Europese Commissie heeft met AstraZeneca een contract gesloten voor de aankoop van tot 400 miljoen doses, waarvan 7,5 miljoen doses naar ons land zouden gaan. Zelf liet de farmaceut weten in februari en maart “tientallen miljoenen doses” te zullen leveren aan de EU-landen, terwijl de productie “verder wordt opgevoerd”.

Volgens de Duitse krant Bild zijn de vertraagde vaccinleveringen onder meer het gevolg van de recente virusmutaties uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië, die besmettelijker worden geacht dan het klassieke coronavirus. Wetenschappers van Oxford werken aan een aangepaste versie van het vaccin, dat ook bescherming tegen de nieuw opgedoken coronavarianten biedt.

Overzicht van de belangrijkste coronavarianten:

In verscheidene tweets laat eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides weten dat de Europese Commissie niet tevreden is met deze gang van zaken.

“We drongen aan op een precies leveringsschema, waarop de lidstaten hun vaccinatieprogramma konden afstemmen (...) De Europese Commissie zal bij AstraZeneca aandringen op maatregelen die de voorspelbaarheid en stabiliteit van de leveringen verhogen en op een versnelling van de distributie van de doses”, aldus Kyriakides.

Europese medicijnwaakhond

Het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die eind januari groen licht voor gebruik van het middel.

De regeringsleiders van Estland, Letland en Litouwen sloten zich vrijdag aan bij een groeiend aantal EU-landen die een distributie van AstraZeneca’s vaccin vragen nog voordat het is goedgekeurd. Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken en Griekenland zouden dit al gevraagd hebben.