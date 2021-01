AstraZeneca meldt vertraging in levering vaccins aan EU: “60 procent minder dosissen in eerste kwartaal”

Waarom Joe Biden zoveel pennen gebruikt om besluiten te onderteke­nen

13:20 Het viel niet alleen op dat Joe Biden meteen op zijn eerste werkdag als president een aantal decreten ondertekende in het Oval Office, maar ook dat hij daarvoor een rist pennen had klaarliggen op de Resolute Desk. Dat heeft niets met de coronapandemie te maken. Het is een traditie die vorige presidenten in gang zetten, al is het niet duidelijk wie er precies mee begon.