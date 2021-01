Astrazeneca levert nu toch meer dosissen van zijn vaccin aan EU

Astrazeneca wil volgens de Europese Unie in het eerste kwartaal nu toch meer dosissen van zijn vaccin aan de EU leveren dan aangekondigd. Er komen 9 miljoen dosissen bij, wat het totaal op 40 miljoen brengt, deelde de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op Twitter mee. Dat is wel nog maar de helft van de 80 miljoen dosissen die oorspronkelijk waren toegezegd.

De EU en de vaccinfabrikant raakten verwikkeld in een hoogopgelopen ruzie over de leveringen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder te kunnen leveren dan afgesproken. De productie in een Belgische fabriek zou haperen. Volgens EU-bronnen valt het contract zelfs zo te lezen dat de EU op 120 miljoen doses mocht rekenen, en zou dus met 31 miljoen van de beloofde partij maar een kwart overblijven.

België

België had zwaar ingezet op het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf. Op dit moment wordt er in ons land al ingeënt met de vaccins van Pfizer en Moderna. Maar om de vaccinatiecampagne verder op rolletjes te laten lopen, hebben we absoluut het AstraZeneca-vaccin nodig. Daar hebben we 7,7 miljoen dosissen van besteld en dat is een pak meer dan bijvoorbeeld het aantal Pfizer-vaccins dat ons land bestelde. Van die 7,7 miljoen dosissen is iets meer dan de helft voorzien voor Vlaanderen. Bedoeling was de Astra-Zeneca-vaccins vanaf eind februari te gebruiken in de vaccinatiecentra.

Stap vooruit

De nieuwe afspraak met AstraZeneca is “een stap vooruit”, twittert Von der Leyen. De leveringen beginnen bovendien een week eerder dan gepland.

De fabrikant heeft volgens haar ook toegezegd meer te gaan produceren in de EU. Dat AstraZeneca weigerde zijn Britse fabrieken in te zetten om de stokkende Europese productie te compenseren, was de afgelopen dagen een van de grootste twistpunten. Het bedrijf hield vol dat die enkel draaien voor het Verenigd Koninkrijk.

Gerechtelijke stappen

Het vaccin werd vrijdag goedgekeurd voor gebruik in de EU. Het is het derde vaccin in het Europese arsenaal, maar van de andere twee hebben ook de meeste andere Europese landen een stuk minder besteld. Eerder op de dag dreigde Duitsland nog gerechtelijke stappen te nemen tegen AstraZeneca en andere vaccinmakers “die hun verplichtingen niet nakomen”. Al noemde de Duitse minister Altmaier AstraZeneca niet met zoveel woorden.

