AstraZeneca levert maar 70 miljoen vaccins aan Europa in tweede kwartaal in plaats van beloofde 180 miljoen

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca zal maar 70 miljoen vaccins leveren aan de Europese Unie in het tweede kwartaal en geen 180 miljoen zoals afgesproken in het contract. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt.

“Helaas produceert en levert AstraZeneca minder dan was afgesproken en daardoor heeft de vaccinatiecampagne ‘pijnlijke vertraging’ opgelopen”, klonk het.

Het goede nieuws, aldus Von der Leyen, is dat de andere farmaceuten zich wél aan de afspraken houden. Ze verwacht dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 360 miljoen doses krijgt: 200 miljoen van Pfizer/BioNTech, 35 miljoen van Moderna, 70 miljoen dus van AstraZeneca en 55 miljoen van Johnson & Johnson. “We halen zo nog altijd ons doel om zeventig procent van de volwassenen volledig gevaccineerd te hebben voor het einde van deze zomer”, aldus nog Von der Leyen.

Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie benadrukte dat ze er alles wil aan doen om de vaccinatiecampagnes te versnellen. Om meer vaccins ter beschikking te krijgen voor haar burgers, blijft de Commissie de farmabedrijven achter de veren zitten om hun productie op te voeren, maar wil ze ook haar export naar derde landen opnieuw evalueren. Sinds begin februari werden vanuit de EU 41 miljoen vaccindosissen naar 33 landen uitgevoerd, maar Von der Leyen dringt aan op meer ‘reciprociteit’ en ‘proportionaliteit’. Wat dat laatste betreft, vroeg ze zich luidop af of het nog nut heeft te exporteren naar landen waar de vaccinatiegraad hoger ligt dan in de EU.

“Wat reciprociteit betreft: als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinproducerende landen afhankelijk te maken van hun eigen export”, zei de Commissievoorzitter. Von der Leyen kijkt in de eerste plaats naar het Verenigd Koninkrijk, dat de voorbije zes weken 10 miljoen dosissen ontving, maar zelf niets uitvoerde naar de EU. “In ons contract met AstraZeneca staat zelfs dat het in twee Britse bedrijven kan produceren voor de Europese markt, maar we wachten nog steeds op de eerste dosissen uit het VK.”

Quote We zitten in de crisis van de eeuw en sluiten niets uit. Ursula von der Leyen, Europees Commissievoorzitter

Von der Leyen sprak van een “open uitnodiging” voor Londen, maar verborg niet dat “alle opties op tafel liggen”, zonder in detail te treden. “We zitten in de crisis van de eeuw en sluiten niets uit. We moeten ervoor zorgen dat de Europeanen zo snel mogelijk gevaccineerd raken. Daarom moet de productie ín en de levering áán de Europese Unie de absolute prioriteit zijn.”

Op de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag zal Von der Leyen de situatie bespreken met de staatshoofden en regeringsleiders.

