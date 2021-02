Asielzoeker steekt directeur opvangcentrum dood in Franse stad Pau

Een Soedanese vluchteling (38) heeft de directeur (46) van het asielcentrum in de Zuid-Franse stad Pau doodgestoken. De vluchteling had net vernomen dat zijn asielaanvraag was afgewezen.

Volgens een politiebron heeft de Soedanees herhaaldelijk in de hals van de directeur, een 46-jarige familievader, gestoken. Franse media melden dat de aanvaller is gearresteerd. De vluchteling was vijf jaar geleden in Frankrijk aangekomen en had in 2017 al gewelddadige handelingen met een mes gepleegd, wist de bron.

“Dit is een vreselijk drama, temeer omdat het slachtoffer tijdens zijn hele professionele leven asielzoekers heeft geholpen” zei Francois Bayrou, burgemeester van Pau. “De asielaanvraag van de man was definitief afgewezen en daar waren goede redenen voor. Hij keerde zich vervolgens tegen het hoofd van het opvangcentrum. Dit is extreem en absurd geweld, “zei Bayrou, eraan toevoegend dat de verdachte eerder al in de gevangenis had gezeten.

De politiebron bevestigde dat het verzoek om politiek asiel was afgewezen, maar dat het vooralsnog onduidelijk was dat dit ook het motief was voor de moord. Het is eveneens nog niet bekend of de directeur van het centrum zelf de vluchteling vrijdagochtend op de hoogte had gebracht van het feit dat zijn verzoek was afgewezen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, is op weg naar het asielcentrum in Pau en zou vanavond nog de pers toespreken.

