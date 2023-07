Asiel en migratie: Brits parlement neemt controversiële immigratiewet aan

Hoe vlot het onderzoek naar de verdwij­ning van Émile (2)? “Onze grootste angst is dat hij onder een landbouw­werk­tuig is gesukkeld”

Tien dagen: dat is hoelang de Franse peuter Émile al spoorloos is. De zoekacties naar de tweeënhalf-jarige jongen zijn sinds vorige week gestaakt, maar gisteren is een vooronderzoek geopend. Volgens de Franse nieuwszender BFM TV hebben speurders tijdens de zoektocht speciale metaaldetectoren ingezet om de strohalmen in het gehucht te onderzoeken. Sommige buurtbewoners vrezen er immers voor dat de kleine Émile onder een landbouwmachine is terechtgekomen.