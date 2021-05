Artsen zonder Grenzen vreest cholera-opstoot bij vulkaanvluchtelingen Congo

Artsen zonder Grenzen (AZG) vreest een opstoot aan cholera in de plaatsen waar ontheemden zich bevinden die voor de vulkaan Nyiragongo zijn gevlucht, in het oosten van Congo. De hulporganisatie roept op tot mobilisatie om hen onmiddellijk bij te staan.

Meer dan 400.000 mensen zijn donderdag uit de stad Goma gevlucht, die bedreigd wordt door een nieuwe uitbarsting van vulkaan Nyiragongo. De autoriteiten gaven het bevel om de stad te evacueren.

In de paniek en de chaos zijn de inwoners de straten op getrokken naar het plaatsje Sake in het noordwesten, naar Rutshuru in het noorden en Minova in de naburige provincie Zuid-Kivu. In Sake is Artsen Zonder Grenzen al verschillende jaren actief tegen cholera. Volgens Roudaut zijn in het plaatsje 100.000 tot 180.000 mensen toegestroomd, bovenop de normale bevolking van 70.000 mensen.

“We vrezen een epidemische opstoot aan cholera. Het risico is verhoogd in deze zone, waar cholera al endemisch was”, aldus Magali Roudaut, hoofd van de AZG-missie in Congo, die gebaseerd is in Goma. “Met de bevolkingen die bewegen, zou dit een ramp zijn.”

Toegang tot water

"Het grote probleem is toegang tot water. Het is essentieel dat er drinkbaar water is voor deze bevolking", zei ze. "De ontheemden blijven in de religieuze centra, kerken, tempels of moskeeën en andere collectieve centra. Veel mensen blijven buiten slapen, ook al is de bevolking van Sake ongelofelijk gastvrij.”

Artsen zonder Grenzen is onmiddellijk gemobiliseerd en voorziet waterreservoirs. De noden zijn "dringend en talrijk", zei Roudaut. "Deze crisis vraagt een onmiddellijke steun en mobilisatie.”

Wat is cholera?

Cholera wordt verspreid door de cholerabacterie. Die verspreidt zich via water of voedsel. Symptomen zijn diarree, misselijkheid en braken. De mensen die aan de ziekte sterven, zijn meestal al ondervoed en verzwakt. Uitdrogingsverschijnselen – een gevolg van braken en diarree – kunnen bij zulke personen binnen enkele uren tot de dood leiden.

Gevluchte kinderen en mensen aan een voedselverdelingspunt in Sake.

