Artsen Zonder Grenzen klaagt “onmenselijk” migratiebeleid aan: “Kinderen in zeecontainers opgesloten en met traangas bestookt”

Artsen Zonder Grenzen (AZG) klaagt de “zorgwekkende effecten” van het Europese migratiebeleid aan. “De EU ondermijnt actief het asielstelsel en biedt geen zinvolle bescherming aan mensen die veiligheid zoeken”, klinkt het in een rapport. Kinderen werden in Hongarije naar verluidt in zeecontainers opgesloten en met traangas bestookt vooraleer ze naar Servië teruggestuurd werden. “Het is onmenselijk.”

Europese lidstaten spreken opnieuw van een migratiecrisis. De klemtoon wordt daarbij gelegd op méér opsluiting, grensmuren en deportaties. Van bescherming bieden lijkt geen sprake meer, stelt AZG. “Deze zeer schadelijke politiek, waarvan we al jaren getuige zijn, wordt geïnstitutionaliseerd op Europees niveau", klinkt het.

Het vuile werk wordt overgelaten aan derde - vaak minder veilige - landen. Zo financiert de Italiaanse overheid de Libische kustwacht. Die heeft in 2022 ongeveer 23.600 mensen onderschept en gedwongen teruggestuurd naar Libië, waar ze het slachtoffer worden van “misdaden tegen de menselijkheid”. In het zeegebied tussen de twee landen kwamen in de eerste vier maanden van 2023 al 1.053 mensen om het leven, de dodelijkste periode sinds 2017.

“Blind aan één oog”

“Nadat we Libië waren binnengekomen, brachten ze ons naar een gevangenis”, vertelde een jongeman uit Kameroen aan AZG-teams. “Ik heb daar acht maanden doorgebracht. Ze sloegen ons heel hard tot we hen betaalden. Als we geen geld hadden, belden ze onze families en eisten ze geld van hen om ons vrij te laten.”

“Ze lieten hen meeluisteren aan de telefoon terwijl ze ons sloegen. Soms maakten ze zelfs video’s van onze mishandeling en stuurden die naar onze families. Ik had geen geld en geen familie. Ik zat acht maanden lang opgesloten en werd blind aan één oog nadat ze me met een metalen stok hadden geslagen. De bewakers brachten me niet eens naar het ziekenhuis toen dit gebeurde.”

‘Hotspot’-model

Verder stipt AZG aan dat er nu een uitbreiding van het zogenaamde ‘hotspot’-model op tafel ligt. Zulke opvangcentra voor vluchtelingen zijn “gericht op uitzetting en detentie in plaats van op bijstand”.

De maatregel werd in 2015 als tijdelijk voorgesteld om de te grote toestroom naar Europa te kunnen bolwerken. “Intussen zijn veel van die hotspots in Italië en Griekenland echter uitgegroeid tot quasi-gevangenissen”, klinkt het. “Op het eiland Samos is het opvangcentrum omgeven door prikkeldraad, worden de mensen 24 uur per dag bewaakt, moeten ze door een röntgenapparaat en worden ze geïdentificeerd aan de hand van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.” Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor detentie nog eens verlaagd naar 12 jaar.

“Kwestie van politieke bereidheid”

“Mensen die de dodelijke oversteek over de Middellandse Zee of door de bergen en bossen van Europa overleven, ondergaan een mensonwaardige behandeling wanneer ze het EU-grondgebied betreden”, zegt AZG-teamleider Julien Buha Collette. “In heel Europa zien we dat geweld aan de grenzen genormaliseerd is. Naast de doden op zee en de gewelddadige pushbacks hebben we gehoord dat kinderen in Hongarije in zeecontainers werden opgesloten en met traangas werden bestookt vooraleer ze naar Servië teruggestuurd werden. Het is onmenselijk.”

De situatie staat in schril contrast met de snelle reactie van Europa op de opvang van Oekraïense vluchtelingen, aldus AZG. “Dat onderstreept dat migratie geen kwestie is van capaciteit, maar van politieke bereidheid.”