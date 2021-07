Artsen zeiden dat kleine Lexie nooit meer zou lopen, en kijk haar nu

Lexie was amper drie weken oud toen ze met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. De diagnose: besmet met de groep B-streptokok (GBS), een bacterie waar vooral pasgeboren baby’s gevoelig aan zijn. GBS kan zorgen voor allerlei inwendige infecties, maar ook verlamming of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Ondertussen gaat het de 17 maanden oude Lexie duidelijk voor de wind: ze wandelt, springt en is het zonnetje in huis. Ondertussen is de peuter al zo goed te been dat haar mama haar een stevige uitdaging heeft gegeven: vijf kilometer wandelen op een maand tijd, of één kilometer per week dat ze in het ziekenhuis verbleef. Met de tocht wil de familie geld verzamelen om GBS-slachtoffers wat steun te kunnen bieden. De teller staat ondertussen al op meer dan 1000 Britse pond, of een slordige 1150 euro. Wie zelf wil bijdragen, kan dat hier doen.