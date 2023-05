Artsen voeren hersenoperatie uit bij ongeboren baby die lijdt aan zeldzame afwijking

Opnieuw brand in Russische olieraffi­na­de­rij: ene na andere opslagtank gaat op in vlammen

Er is vrijdag opnieuw brand uitgebroken in een olieraffinaderij in het plaatsje Ilski bij de Zuid-Russische stad Krasnodar. Dat is al de tweede dag op rij, want ook gisteren stond daar een opslagtank in brand na een drone-aanval. De voorbije dagen ging in het zuiden van Rusland het ene na het andere oliedepot op in vlammen. Mogelijk heeft dat te maken met voorbereidingen op het langverwachte lenteoffensief van Oekraïne.