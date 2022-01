Artsen redden jonge dolfijn die snijwonden opliep door scheepsschroef

Poetin spreekt met Macron over conflict met Oekraïne: “Westen negeert bezorgdhe­den van Rusland”

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag bij zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron geklaagd over het feit dat het Westen zijn eisen voor een de-escalatie van het conflict over Oekraïne en de NAVO heeft afgewezen. Daarnaast bevestigde hij ook dat Moskou bindende garanties voor veiligheid in Europa eist.

0:22