Arts spot man met apenpokken op drukke metro in Madrid, maar niemand lijkt er iets om te geven: “Dit is erg zorgwekkend”

Een Spaanse arts heeft in een virale post op sociale media verteld hoe hij tot zijn grote ontsteltenis een man met apenpokken spotte op een drukke metro in Madrid. Toen Arturo Henriques de man en de mensen die rond hem zaten aansprak, leek het niemand wat te kunnen schelen.

De foto dateert al van 15 juli, maar Henriques deelde hem gisteren pas. De arts vertelt dat hij het aanvankelijk niet van plan was, maar dat hij zich ernstige zorgen maakt omdat velen apenpokken verkeerdelijk zien als iets wat alleen voorkomt bij mannen die seks hebben met andere mannen.

Henriques zat die ochtend om 6.20 uur op de metro in Madrid, toen hij in de wijk Legazpi plots een man zag opstappen van wie het lichaam “van kop tot teen” bedekt was met wondjes van de apenpokken, “inclusief zijn handen”. “Ik zag het gebeuren en ik zag tegelijk dat de mensen om hem heen deden of er niets aan de hand was”, doet hij het verhaal. Daarop besloot hij om de man voorzichtig te benaderen.

Isolatie

“Ik vroeg hem wat hij in de metro deed als hij de apenpokken had”, aldus Henriques. “De man bevestigde dat hij besmet was, maar vertelde dat zijn dokter had gezegd dat hij niet in isolatie hoefde te gaan en thuis hoefde te blijven. Hij moest gewoon een gezichtsmasker dragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarop vertelde Henriques de man dat de wondjes die hij over zijn hele lichaam had, erg besmettelijk waren. En dat hij een arts was en vreesde dat de man zijn dokter mogelijk niet goed had begrepen. “Waarop hij me zei dat hij zijn teelballen niet zou aanraken en ging neerzitten”, aldus Henriques.

Daarop sprak hij de dame aan die naast hem zat. Hij vroeg haar of ze niet bang was om ook ziek te worden. Het antwoord was echter laconiek: “Hoe kan ik het krijgen als ik geen homo ben? De overheid heeft gezegd dat het alleen de homo's zijn die besmet raken.”

Zorgen

Henriques probeerde nog in gesprek te gaan, maar gaf het op toen hij op zijn bestemming was. Hij maakt zich zorgen over het aantal mensen dat de man besmet kan hebben. “Geen idee”, zegt hij. “Maar als ik nu de metro neem, probeer ik de hele tijd mijn evenwicht te bewaren, niets aan te raken en nog minder te gaan zitten.”

Volledig scherm Er bestaat een vaccin voor de apenpokken. © ANP

Spanje is zwaar getroffen door de apenpokken. Vrijdag werd er een eerste sterfgeval gemeld en gisteren kwam daar nog een tweede bij. Beide patiënten - een veertiger en een dertiger - werden in de dagen voor hun dood opgenomen in het ziekenhuis met infecties die de hersenen aantastten.

In totaal zijn al 3.750 besmettingen vastgesteld in Spanje en 120 patiënten werden al opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat in de meeste gevallen om mannen en de gemiddelde leeftijd is 37 jaar.

Wereldwijde gezondheidscrisis

De Wereldgezondheidsorganisatie riep apenpokken vorige week uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Vorige week raadde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mannen die seks hebben met mannen aan om hun aantal sekspartners te beperken om de verspreiding van de apenpokken tegen te gaan. 98 procent van de besmettingen komt immer voor binnen deze groep.

Wie het virus oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.

België

In België zijn volgens de recentste update van Sciensano (26 juli) 393 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld in België. Het gaat om 218 gevallen in Vlaanderen (55%), 133 gevallen in Brussel (34%) en 42 gevallen in Wallonië (11%). Bij ons zijn geen sterfgevallen bekend.