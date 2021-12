Arts in Zuid-Afrika: “Sterftegevallen stijgen niet door omikronvariant, vooral kinderen in ziekenhuis met milde symptomen”

“Overweldi­gend”, “trauma­tisch” en “niet echt”: Greet De Keyser meet de schade op na doortocht tornado’s in VS

“Gewoon puin, zo ver het oog kan zien”. Zo beschrijft onze correspondente Greet De Keyser de ravage in het Amerikaanse Mayfield (Kentucky). Het stadje is gelegen in het oosten van de VS, waar afgelopen weekend een reeks tornado’s tientallen doden eiste en enorme materiële schade aanrichtte. In bovenstaande reportage meet De Keyser de schade op. “Dat je bijna alles verliest? Dat lijkt niet echt”.

13 december