Arts in Zuid-Afrika: “Onterecht afgestraft omdat we meteen alarm sloegen en kennis deelden”

“Wij zijn zeker bezorgd, maar niet in paniek. In Europa is er meer paniek”, dat zegt dokter Hugo Tempelman, een Nederlandse arts die een onderzoekscentrum leidt in Zuid-Afrika. “We zien dat de omikronvariant zich snel verspreidt, maar op dit moment zijn er geen bewijzen dat het meer dood tot gevolg heeft of zorgt voor meer opnames op intensieve zorg.” Hij vertelt erover bij HLN LIVE en uit ook kritiek op de vele reisbeperkingen die verschillende landen invoeren ten opzichte Zuid-Afrika: “We hebben direct alle data gedeeld en iedereen gealarmeerd. De reactie daarop doet me schaamte krijgen om Europeaan te zijn. Onze goede bewaking wordt afgestraft met impulsieve reacties.”

Dokter Hugo Tempelman is de oprichter van het Ndlovu Research Consortium, een HIV-kliniek in Limpopo, een van de armste provincies van Zuid-Afrika. In het onderzoekscentrum is ook een laboratorium dat dient als officieel diagnosecentrum voor COVID-19.

Dokter Tempelman was ook betrokken bij de ontdekking van de nieuwe omikronvariant: “Tussen 12 en 20 november hebben we positieve stalen gevonden met het coronavirus, waarbij we een andere variant naar boven zagen komen. Wat zeer verontrustend is, als we het vergelijken met de bèta en deltavariant die twee of drie mutaties hebben, is dat deze variant zo’n dertig mutaties heeft. Dat is wel een hele snelle evolutie van het virus”, zegt Tempelman. “We zien dat deze variant zich snel verspreidt, maar nu is er geen bewijs dat het ernstiger ziek maakt of meer dood tot gevolg heeft.”

Ondanks de bezorgdheid uit de arts ook kritiek op de vele internationale reisbeperkingen naar Zuid-Afrika. “Het is een zeer onterechte beslissing, het is een politiek besluit en is niet gebaseerd op feiten. We hebben direct iedereen gealarmeerd en meteen de Wereld Gezondheidsorganisatie ingeschakeld. Onze goede bewaking wordt afgestraft met impulsief uit de heup schieten. Het virus is al op drie continenten. We moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk weten over het virus: heeft het invloed op ziekenhuisopnames en dood en heeft het invloed op het vaccinatieprogramma?”