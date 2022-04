“Arts in Boetsja zocht hulp voor 150 heel jonge ongewenst zwangere slachtoffers van verkrachting door Russische soldaten”

Vele Oekraïense vrouwen en meisjes zijn ongewenst zwanger geraakt na vreselijke verkrachtingen door Russische soldaten. De slachtoffers wensten vaak een abortus, maar dat is niet eenvoudig. Zo is er een gebrek aan abortusmedicatie, en de vele slachtoffers die naar Polen vluchtten, kwamen in een land terecht waar ze amper toegang hadden tot abortus.

De gruwelijke verhalen uit Boetsja blijven maar opduiken. De Russische soldaten hebben in de voorstad van Kiev niet alleen gemoord en geplunderd, maar ook heel wat vrouwen en meisjes verkracht. “Onze organisatie kreeg recent een oproep van een arts in Boetsja die hulp vroeg voor 150 hele jonge meisjes die ongewenst zwanger waren”, zei Rebecca Gomperts, arts en oprichter van ‘Women on Waves’ en ‘Women on Web’, in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Wij proberen er dan voor te zorgen dat die meisjes toegang krijgen tot abortusmedicatie.” De twee organisaties, die wereldwijd vrouwen helpen die moeilijk toegang hebben tot abortus, slaagden er al in om abortusmedicatie te sturen naar Boetsja, Kiev en nog andere regio’s.

Maar vele slachtoffers van een verkrachting door Russische soldaten vluchten naar Polen. Daar is abortus nog meestal verboden, al is het officieel wél toegelaten na een verkrachting. Toch blijft het ontzettend moeilijk voor de Oekraïense slachtoffers om er toegang te krijgen tot abortus. “De hulpverleners zijn bang dat ze vervolgd zullen worden”, aldus Gomperts op Radio 1. Ze voegde eraan toe dat verkrachting “een oorlogsmisdaad is en zou moeten worden vervolgd”. Volgens haar informatie “lijkt het erop dat verkrachting in de gebieden waar Rusland zich heeft teruggetrokken systematisch is ingezet om mensen te vernederen”.

Een van de slachtoffers is de zestienjarige ‘Dasha’ - een schuilnaam - uit een klein dorp in de Cherson-regio in Oekraïne. Ze vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat ze in maart werd verkracht door een Russische soldaat. Ze was toen zes maanden zwanger. “Hij zei: ‘Ofwel slaap je met mij ofwel haal ik nog twintig mannen’”, zei de tiener.

Volgens ‘Dasha’ was de soldaat dronken. Uiteindelijk kwamen Russische sluipschutters tussenbeide. Ze moest haar verhaal vertellen tegen een Russische commandant. Hij leek haar te geloven, maar wat er uiteindelijk met de soldaat gebeurd is, is niet geweten.

Volledig scherm 'Dasha', een schuilnaam van een Oekraïense tiener, die moedig getuigt over haar verkrachting. © CNN