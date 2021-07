Arts die in Florida woont vermoedelijk brein achter moord op Haïtiaanse president

Volgens Leon Charles, het hoofd van de nationale politie, lijkt het erop dat Sanon zich als de nieuwe president van Haïti naar voren had willen schuiven. “Dit is een individu die via een privévliegtuig in Haïti is gearriveerd met een politiek doel”, zei Charles zondag tijdens een persconferentie. Sanon kwam in juni aan in het Caribische land, samen met enkele Colombianen.

In het huis van de gearresteerde man zijn onder meer twintig dozen met kogels en wapenonderdelen gevonden. Ook troffen agenten er vier nummerplaten aan uit de Dominicaanse Republiek en twee auto’s.

Volledig scherm Politiechef Leon Charles gaf zondag meer details over het moordonderzoek tijdens een persconferentie. © AFP

Arrestaties

De commando-eenheid die Moïse vermoordde, bestond uit 26 Colombianen en twee Haïtiaanse Amerikanen. Drie vermeende daders zijn gedood, terwijl vijf verdachten nog op de vlucht zijn. “Het zijn gevaarlijke individuen”, zei Charles. “Ik heb het over een commando, een gespecialiseerd commando.”

Achttien Colombianen zijn sinds woensdag opgepakt. Tijdens ondervragingen kwam de Haïtiaanse politie erachter dat Christian Emmanuel Sanon 26 teamleiders had geworven via een in Florida gevestigd, Venezolaans beveiligingsbedrijf. Sanon zou onder meer de twee mensen die vermoedelijk de moord hebben uitgevoerd, hebben gecontacteerd.

Volledig scherm Achttien Colombianen zijn sinds vorige week woensdag opgepakt door de Haïtiaanse politie. © AFP

Opdracht

Volgens politiechef Charles zouden de verdachten oorspronkelijk de opdracht hebben gekregen om Sanon te beschermen, maar gaandeweg veranderden de plannen en kregen ze de opdracht om de president te arresteren. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om Moïse te vermoorden.

De 53-jarige president van Haïti werd in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Martine Moïse riep dit weekend de bevolking van het land in een audioboodschap op Twitter op om het “gevecht” van haar man verder te zetten.

Volledig scherm President Moïse werd in zijn woning in Port-au-Prince vermoord. Drie vermeende daders zijn gedood. Vijf verdachten zijn nog op de vlucht. © AFP