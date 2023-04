Artificiële intelligentie in de operatiekamer: krijgen chirurgen binnenkort feedback van AI-tool?

Vervangen robots binnenkort soldaten? Oorlogsvoe­ring ondergaat “fundamen­te­le verande­ring”, zegt Amerikaan­se topgene­raal

Legers zullen binnenkort meer gebruik maken van robots bij het voeren van een oorlog. Dat voorspelt Mark Milley, de hoogste generaal van het Amerikaanse leger. In de podcast van Eurasia Group, een adviesbureau gespecialiseerd in politieke risico’s, vertelde hij dat de wereld een “fundamentele verandering” ondergaat op het vlak van oorlogsvoering. Vooral het “karakter van de oorlog” – de tactiek, wapens, technologieën, organisaties en management – zal er over enkele jaren anders gaan uitzien.