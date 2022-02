Arrestaties na “beledigende” tweets over coronabesmetting Erdogan

De Brederode­straat, waar bewoners elkaar naar het leven staan: “Spijtig dat er een dode viel, maar dit hadden die Turken wel verdiend”

Vrijdag staan vader Mehmet (64) en zoon Nihat Yavuz (35) terecht voor de moord op Emre Sögütlü (28) en de moordpoging op zijn neef Ozan Sögütlü (24) en voorbijganger Fatih Dalbas (29). De gruwelijke schietpartij op een rustige zaterdagmiddag in de Brederodestraat was de uitbarsting van een sluimerende vete tussen Koerdische en Turkse bewoners. De vulkaan was beginnen te borrelen in oktober 2017 toen een bus met aanhangers van PKK-leider Öcalan toevallig (?) verkeerd reed en in de Brederodestraat terechtkwam.

