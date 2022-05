Arrestaties in Tel Aviv na onrust op Palestijnse feestdag

Populair toevluchts­oord voor Russische oligarchen in Duitsland in tweestrijd: “Zij zijn de bron van onze rijkdom”

In het uiterste zuiden van Duitsland ligt Tegernsee, een pittoreske gemeente omringd met bergen en een groot meer dat felblauw kleurt. Reeds tal van decennia is het een populaire bestemming of ‘schuilplaats’ voor de superrijken. En dat vonden de inwoners prima. Alleen stellen ze zich door de oorlog in Oekraïne voor het eerst vragen bij de aanwezigheid van Russische oligarchen.

