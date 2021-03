Arrestatie na vondst van verdacht object in residentie van Britse koningin

“Megavoor­raad van tientallen miljoenen AstraZene­ca-vac­cins lag klaar voor transport naar België”

15:55 Italiaanse ambtenaren hebben in een fabriek Italië een voorraad van 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ontdekt die klaarliggen. Het is onduidelijk wat de uiteindelijke bestemming van de vaccins was, maar volgens de Italiaanse regering was het de bedoeling om de vaccins naar ons land te verschepen, voor export buiten de EU of voor verdeling binnen de EU. Het zou gaan om doses die zijn geproduceerd in Leiden (Nederland), maar ook in België.