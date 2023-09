Armenië laat Amerikaanse legeroefeningen toe, tot grote ergernis van Rusland

Gotthard­tun­nel afgesloten nadat stuk beton naar beneden valt

De Gotthardtunnel, die centraal Zwitserland met het zuidelijke kanton Ticino verbindt, is afgesloten, nadat een scheur in de overkapping was ontdekt en een stuk beton naar beneden was gekomen. De tunnel is van cruciaal belang voor het autoverkeer van West-Europa naar Italië.