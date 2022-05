Arizona voert voor het eerst sinds 2014 opnieuw doodstraf uit: Clarence (66) stak studente neer, verkrachtte en wurgde haar

In de Amerikaanse staat Arizona is woensdag een man geëxecuteerd die in 2008 werd veroordeeld voor de moord op een studente. Het gaat om de eerste uitgevoerde doodstraf in de staat sinds 2014.

De 66-jarige Clarence Dixon werd om 10.30 uur plaatselijke tijd (19.30 uur in België) dood verklaard nadat hij in de staatsgevangenis van Florence een dodelijke injectie had gekregen, aldus het Arizona Department of Corrections in een verklaring.

De man stak in 1978 een 21-jarige studente neer, verkrachtte en wurgde haar. Een paar dagen voordien was hij nog vrijgesproken van aanranding wegens zijn psychische toestand. Hij werd uiteindelijk toch veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in 1986 en uiteindelijk tot de doodstraf in 2008.

Schizofreen

Zijn advocaten hadden meerdere malen beroep aangetekend met het argument dat hun cliënt, die blind is en lijdt aan paranoïde schizofrenie, niet begreep waarom hij ter dood was veroordeeld. Het Hooggerechtshof van de VS heeft woensdag een laatste verzoek om de zaak uit te stellen afgewezen.

Het gaat pas om de tweede uitgevoerde doodstraf in de Amerikaanse staat sinds 2014. Toen stierf een gevangene een zeer pijnlijke dood nadat hij twee uur lang stuiptrekkend op de grond lag na een injectie met 15 doses dodelijke chemicaliën.