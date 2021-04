Arizona verbiedt abortus in geval van genetische afwijkingen

Doug Ducey, de gouverneur van Arizona, heeft dinsdag een wet ondertekend die abortus in geval van genetische afwijkingen van de foetus, zoals bijvoorbeeld downsyndroom of mucoviscidose, verbiedt, tenzij de aandoening als fataal wordt beschouwd. De wet werd vorige week goedgekeurd in het parlement van Arizona, dat gecontroleerd wordt door de Republikeinen.

Een arts die een zwangerschap beëindigt in geval van een foetus met een erfelijke aandoening, begaat volgens de nieuwe wet, genaamd SB-1457, een misdrijf en riskeert daarmee een celstraf. Verder wordt ook de verzending van abortusmedicatie per post verboden, en kunnen de vader van het kind en de ouders van de moeder die een abortus vanwege genetische afwijkingen liet uitvoeren, haar voor de rechter dagen. Verder mag er geen overheidsgeld gespendeerd worden aan organisaties die abortuszorg verlenen, en wordt het openbare universiteiten in Arizona eveneens verboden om abortuszorg aan te bieden.

Bovendien krijgt een ongeboren kind met de nieuwe wet alle burgerrechten toegekend. Dat laatste is volgens de Democraten, die tegen de wet stemden, een achterpoortje dat strafrechtelijke vervolging mogelijk maakt van vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

Volgens tegenstanders is de wet medisch onverantwoord en ongrondwettig. Een woordvoerder van Planned Parenthood Advocates of Arizona, een Amerikaanse non-profit die gezondheidszorg voor vrouwen voorziet, deelt mee dat de instelling overweegt om de wet aan te vechten.

Doug Ducey, de Republikeinse gouverneur van Arizona.

Pro-life of anti-vrouw?

Gouverneur Ducey, die zichzelf “trots pro-life” noemt en steevast achter elke wet staat die het recht op abortus inperkt, zegt dat de nieuwe wet moet helpen om mensenlevens te beschermen. “We zullen de bescherming van het leven in onze ongeboren kinderen voorop blijven stellen”, deelt hij mee in een verklaring.

“De beslissing van gouverneur Ducey om wet SB-1457 te ondertekenen, is niet ‘pro-life’”, tweette de Democraat Diego Espinoza gisteren in een reactie. “Het is anti-families, anti-vrouw en anti-arts. Ik ben teleurgesteld om te zien dat Arizona deze richting uitgaat en voor hun extreme politieke agenda daarmee voorbijgaat aan de noden en verlangens van artsen, vrouwen en families.”

Een demonstratie tegen de inperking van het recht op abortus aan het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Roe v. Wade

Abortus is een heikel onderwerp in de VS en rechtbanken over het hele land hebben uiteenlopende standpunten aangenomen over beperkingen op het recht op abortus.

Het Beroepshof in Cincinnati oordeelde eerder deze maand dat de staat Ohio een wet uit 2017 mag afdwingen die abortus van een foetus met downsyndroom verbiedt. Het Beroepshof in Arkansas oordeelde dan weer in januari dat een gelijkaardige wet ongrondwettig was.

Die onenigheid kan er uiteindelijk toe leiden dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich over de zaak moet buigen. De door de Republikeinen gecontroleerde parlementen in Arizona en verscheidene andere staten hopen immers dat het Hooggerechtshof het arrest Roe v. Wade, waarmee het in 1973 oordeelde dat vrouwen een grondwettelijk recht op abortus hebben, weer zal intrekken. Nu de conservatieve rechters sinds Trumps ambtstermijn in het Hooggerechtshof een meerderheid van zes tegen drie hebben, wordt die kans immers aannemelijker. Dat zet verscheidene staten ertoe aan om zeer strenge abortuswetten aan te nemen.

